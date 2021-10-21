Engin Altay, Pervin Buldan'ın 'İktidarın parçası olacağız' sözlerini değerlendirdi

CHP'li Engin Altay, HDP'li Pervin Buldan'ın "İktidarın parçası olacağız" sözleri hakkında "Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan parti olur mu?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın "İktidarın parçası olacağız" sözlerini değerlendiren Engin Altay, şu ifadeleri kullandı:

"ÜLKEYİ YÖNETME İDDİASINDA OLMAYAN PARTİ OLUR MU"

"Bir siyasi parti ülkeyi yönetme iddiasında bulunmuyorsa kapansın gitsin. Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan siyasi parti olur mu?"

"BİZ İKTİDAR OLUNCA ENKAZ EDEBİYATI YAPMAYACAĞIZ"

Açıklamarına devam eden Altay, "Biz iktidar olunca enkaz edebiyatı yapmayacağız, devri sabık yaratmayacağız. Bizim yapacağımız iki şey var; Elimize makas alacağız. Yargıçların düğmelerini keseceğiz. Savcıların elindeki kelepçeleri keseceğiz. AK Parti iktidar oldu, 5 tane soruşturma komisyonu kurdu. Sen 19 yılda bir sürü iş yaptın. Meclis’te soruşturma komisyonu kurulmasını önledin. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili gözümüzü kapatalım mı? Burada utandığımız için anlatamadığımız o kadar kirli işler var ki; ama biz belge olmadan da konuşmayız" diye konuştu.