CHP, kira artışı düzenlemesinden memnun değil

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, hükümetin kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlamasının doğru olmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Engin Altay'ın gündeminde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıkladığı kira fiyatlarındaki artış oranının sınırlandırılması düzenlemesi vardı.

"Bu hem ev sahibini hem de kiracıyı mağdur eder"

Engin Altay konuşmasında, "20 senelik beton ekonomisinin iflasının belgesidir bu. Yabancıya konut satışının Türkiye’de kiracı ev sahibi ilişkisini getirdiği noktanın belgesidir. Bu tablo, hem ev sahibini hem kiracıyı mağdur eden bir tablodur.

"Doğalgazı sabitle, mazotu benzini sabitle"



Şimdi, Erdoğan bir şeyi sabitleyeceksen bırak vatandaşın sahip olduğu konutun, iş yerinin kirasını sabitlemek için kanun çıkarmayı; sen kendi yaptığın zamları sabitle. Doğalgazı sabitle, mazotu benzini sabitle, elektriği sabitle ve bu tartışmalar, Türkiye’de hiç yapılmasın." dedi.

"Bu savaş halinde olabilecek işlerdir"

Altay konuşmasının devamında, "Doğalgazdan gübreye, elektrikten akaryakıta olağanüstü yüzde 400’lere bulan zamları yapıyor. Burada sabitleme aklına gelmiyor. Vay efendim 2023 Temmuz’a kadar kira artışlarını yüzde 25’te sabitleyeceğiz diyor. Bu savaş halinde olabilecek işlerdir. Ama Türkiye’de benim bildiğim bir savaş hali yok. Hal böyleyken bu sabitleme mantığı, kendi kusurunu, kendi suçunun bedelini ev sahiplerine çektirme mantığıdır." ifadelerini kullandı.



