CHP'li Engin Altay, Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullandı.

Emekli amirallerin darbe imalı bildirisi sonrası, bu kez CHP'den çok tartışılacak açıklamalar geldi.

KRT televizyonunun programına katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Merhum Başbakan Adnan Menderes ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında karşılaştırma yaparken, darbeyi çağrıştıran söylemlerde bulundu.

"UMARIM ERDOĞAN'IN SONU DA MENDERES'E BENZEMEZ"

Adnan Menderes'in tek parti zihniyetinin baskıcı politikalarını değiştirip, daha demokratik bir Türkiye hayaliyle attığı adımlarını "taviz" olarak niteleyen Engin Altay, şu sözleri sarf etti:

"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e."

Engin Altay: Umarım Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin-Video