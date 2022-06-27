CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gördüklerini söyledi.

2023 genel seçimlerine geri sayım 1 yılın altına düştü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da adaylığını kendi ağzından açıklaması ile birlikte muhalefetin adayı merak konusu oldu.

Muhalefetin kurduğu 6'lı masanın liderleri her fırsatta adayın istişare ve ortak karar sonucu belirleneceğini vurgulamasına karşı CHP'de durum farklı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı çıkışlar adaylık ilanı olarak yorumlanırken parti kurmayları da her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dillendiriyor.

Engin Özkoç: CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur VİDEO

"6'lı masa iktidara gelince ne yapılacağını tartışıyor"

FOX TV'de Çalar Saat programına katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a da bu soru soruldu.

Özkoç parti olarak çok net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun adayları olduğunu söyledi.

Özkoç konuya ilişkin şu şekilde konuştu:

"6'lı masada hiçbir tartışma yok. 6'lı masa bütün dikkatini iktidara geldiğinde ilk bir yıl içerisinde vatandaşa nasıl dokunacak bunun için çalışıyor.

"Bizim adayımız çok net Kemal Kılıçdaroğlu"

Bizim açımızdan adayla ilgili... CHP olarak bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Çok net. Bizim belediye başkanlarımızın örgütlerimizin adayı Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu bizim genel başkanımızdır."