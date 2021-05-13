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    Erdoğan bayram namazını Marmaris Millet Cami'nde kıldı

    Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Marmaris Millet Camii'nde kıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 08:22
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 09:13
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    Erdoğan bayram namazını Marmaris Millet Cami'nde kıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Marmaris Millet Camisi'nde kıldı.

    Erdoğan, namaz sonrasında vatandaşlarla sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı.

    BAYRAM MESAJI YAYINLADI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan bayram namazını Marmaris Millet Cami nde kıldı #1

     

     

    Erdoğan bayram namazını Marmaris Millet Cami nde kıldı #2

    Erdoğan bayram namazını Marmaris Millet Cami nde kıldı #3

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