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- Erdoğan bayram namazını Marmaris Millet Cami'nde kıldı
Erdoğan bayram namazını Marmaris Millet Cami'nde kıldı
Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Marmaris Millet Camii'nde kıldı.
- Haber Merkezi
- 13.05.2021 - 08:22
- Güncelleme : 13.05.2021 - 09:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Marmaris Millet Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, namaz sonrasında vatandaşlarla sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı.
BAYRAM MESAJI YAYINLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.