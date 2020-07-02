Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emirinden samimi pozlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı Katar ziyaretinde bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınında normalleşme adımları sonrası ilk resmi yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik etti.

MASADA DOĞU AKDENİZ VE LİBYA VARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yanındaki heyet ile Katar Emiri, yaptıkları görüşmede Doğu Akdeniz, Libya'da darbeci Hafter'e karşı verilen mücadelede elde edilen başarı ve diğer bölgesel konular ele alındı.

