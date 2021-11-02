Erdoğan: Macron'a Yunanistan seni aldatıyor dedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile Roma'da yaptığı görüşmede, kendisine Yunanistan'a satılan Rafale savaş uçakları için paralarının olmadığını, kandırıldığını söylediğini belirtti.

CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'dan dönüşünde, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmelerinin nasıl bir atmosferde geçtiği, hangi konular üzerinde durulduğuna ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Erdoğan, görüşmelerinde 5-6 ana başlık bulunduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DEN LİBYA ŞARTI

Bu başlıkların merkezinde Libya'nın yer aldığına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Libya ile ilgili Berlin Konferansı'nın bir benzerini Paris'te yapmak istiyor. Bu bir yerde durumdan vazife çıkarmak gibi oluyor. Bizim oraya ısrarla eş başkan olarak gelmemizi istiyor. Dedim ki; Berlin'de zaten biz bu konferansı yaptık. Kaldı ki buraya bazı davetleriniz var; mesela Yunanistan, mesela İsrail, mesela Kıbrıs Rum kesimi… Bunların katılacağı bir Paris Konferansı'na biz katılamayız. Durdu ve 'Bir çalışma yaptırsak bunun üzerinde, özel temsilciler belirlesek' dedi. Ben de şartımız bu, bir defa bunlar olmayacak. Eğer Yunanistan buraya gelecekse özel temsilci falan da göndermeye gerek yok. Burada çok ısrarcı durumundaysanız özel temsilcileriniz kim, bunları da görelim ama burada Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi olacak olursa bunu zaten yapamayız, dedim. Birincisi bu. Şimdi o da isimler verecek, biz de isimler vereceğiz, arkadaşlar aralarında görüşme yapacaklar. Fakat bu şartlarımız yerine gelmedikten sonra olmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emmanuel Macron'dan Roma'da görüşme - Video

"BİDEN'A VE MACRON'A DEDEAĞAÇ'I SORDUK"

Yunanistan'ın, Fransa ile yaptığı anlaşma uyarınca Rafale uçak ve fırkateynler aldığı, olası çatışma durumunda belli açılardan Fransa’nın Yunanistan ile beraber hareket etme yönünde bir anlaşma gerçekleştirdikleri belirtilerek, "Bu tablo Doğu Akdeniz ve Ege'deki jeostratejik dengeyi ne yönde etkileyebilir?" şeklindeki bir soruyu ise Erdoğan, "Sayın Biden'a da Macron'a da bu konuyu söyledik. Dedik ki; bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor." dedi.

"MACRON'A 'YUNANİSTAN'IN PARASI YOK' DEDİM"



Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de 'Onların parası var' dedi. Dedim ki; bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar euro borcu olduğunu biliyorum. 'Paraları var' dedi. Her şey para! Tabii bir de üs meselesi var. Ama bu gelişmelerle ilgili bizim bütün derdimiz Türkiye olarak biz güçlü olacağız."