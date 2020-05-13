Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz

Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yılda verdikleri her sözü tuttukları gibi, koronavirüs salgınına karşı da millete verdikleri sözleri yerine getireceklerini söylerken, sağlık alanında gelinen noktayı anlattı

Cumhrbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz

SAĞLIKTA GELİNEN NOKTAYI ANLATAN VİDEO PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına eklediği videoda ise koronavirüs (Covid-19) ile mücadele süreci, şehir hastanelerinin yapılışı, salgınla mücadelede diğer ülkelere verilen destekler, 1990'lı yıllarda Türkiye'de sağlık alanında yaşanan sıkıntılardan kesitler yer aldı.