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    Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti

    Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti

    Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in Lefkoşa'da doğduğu evi ziyaret etti.
    • İHA
    • 19.07.2021 - 22:23
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 22:56
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de temaslarını sürdürüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, KKTC’de Alparslan Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti.

    TÜRKEŞ'İN DOĞDUĞU EVE ZİYARET

    KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde özel oturumda konuşan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte merhum Alparslan Türkeş’in Lefkoşa’da doğduğu ve müzeye çevrilen evini ziyaret etti.

    Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti #1

    Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti #2

    Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti #3

    Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti #4

    Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti #5

    Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş’in doğduğu evi ziyaret etti VİDEO

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