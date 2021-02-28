Erdoğan ve Putin Akkuyu'da 3. reaktörün temelini atacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu'da 3. reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in birlikte atacağını açıkladı.

TV 24'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nde 3. reaktörün temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte atacapını belirterek şunları söyledi:

"3. REAKTÖRÜN TEMELİNİ DE BİRLİKTE ATACAKLAR"

"Akkuyu'da iki sene önce ilk temeli atmıştık, sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'in online katılımıyla. Ondan sonra sahada süratli bir çalışma başladı. Orada 4 reaktör ve 4 ünite planladık. Birinci ünitede şu anda reaktör kabı da sahaya indi. 4 adet buhar üreticisi de sahaya indi. İkinci üniteyle ilgili olarak baktığımızda temeli tamamlandı. Bu kor tutucu dediğimiz çekirdek tutucu bir kap var, o da montajı tamamlandı. Üçüncü ünitenin lisansı alındı. Bunu da inşallah 10 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'in muhtemelen online katılımıyla üçüncü reaktörün temelini atacağız.





"İLK REAKTÖR İNŞALLAH 2023'TE ALINACAK"



Sonra dördüncü temel gelecek. Hedef ilk reaktörü 2023'de inşallah, cumhuriyetimizin 100. yılında almak. Sonra da birer yıl arayla bu üniteleri devreye almak."