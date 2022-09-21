Petrol
90.97
0.05%
Euro
18.2648
0.06%
Dolar
18.3167
-0.01%
Altın
980.93
0.09%
Borsa
3278
0.00%
Bitcoin
351.949
-2.96%
BTXN Coin
8.03
-0.24%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Erdoğan'dan Reuters muhabirine Biden yanıtı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters muhabirinin "Biden ile görüşmek olmayı diler miydiniz" sorusuna "Yoo, niye? O Biden, ben Erdoğan" sözleriyle karşılık verdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 00:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erdoğan'dan Reuters muhabirine Biden yanıtı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için gittiği ABD'nin New York kentindeki temasları sırasında, Reuters muhabirinin ABD ile ilgili sorularını da yanıtladı.

    "O Biden, ben Erdoğan"

    Erdoğan, muhabirin, "Biden ile görüşmek olmayı diler miydiniz" sorusuna "Yoo, niye? O Biden, ben Erdoğan" sözleriyle karşılık verdi.

    Erdoğan'dan Reuters muhabirine: Biden ile neden görüşmek isteyeyim - VİDEO


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    ABD, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacak
    Dünya

    ABD, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın tüm ülkeleriyle görüşürüz
    Politika

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın tüm ülkeleriyle görüşürüz

    Görüş Bildir