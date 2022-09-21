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Erdoğan'dan Reuters muhabirine Biden yanıtı

Erdoğan'dan Reuters muhabirine Biden yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters muhabirinin "Biden ile görüşmek olmayı diler miydiniz" sorusuna "Yoo, niye? O Biden, ben Erdoğan" sözleriyle karşılık verdi.