- Haberler
- Politika Haberleri
- Erdoğan'dan Reuters muhabirine Biden yanıtı
Erdoğan'dan Reuters muhabirine Biden yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters muhabirinin "Biden ile görüşmek olmayı diler miydiniz" sorusuna "Yoo, niye? O Biden, ben Erdoğan" sözleriyle karşılık verdi.
- Haber Merkezi
- 21.09.2022 - 00:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için gittiği ABD'nin New York kentindeki temasları sırasında, Reuters muhabirinin ABD ile ilgili sorularını da yanıtladı.
"O Biden, ben Erdoğan"
Erdoğan, muhabirin, "Biden ile görüşmek olmayı diler miydiniz" sorusuna "Yoo, niye? O Biden, ben Erdoğan" sözleriyle karşılık verdi.
Erdoğan'dan Reuters muhabirine: Biden ile neden görüşmek isteyeyim - VİDEO