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    Ermenistan ile yapılacak üçüncü görüşmenin tarihi belli oldu

    Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesi, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecek.
    • 28.04.2022 - 18:12
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    Ermenistan ile yapılacak üçüncü görüşmenin tarihi belli oldu

    Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin düzeltilmesi için ilk adım 2009’da atılsa da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

    O dönem atılan başarısız adımın ardından yeni bir sürece girildi.

    Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalini sonlandırmasıyla başlayan yeni süreçte gündeme gelen ilişkilerin düzeltilmesi için ilk görüşmeler Moskova ve Viyana'da gerçekleştirilmişti.

    Üçüncü görüşme Viyana'da yapılacak

    Dışişleri Bakanlığı, üçüncü görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

    Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesi, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecek.

    Ermenistan ile yapılacak üçüncü görüşmenin tarihi belli oldu #1

     

     


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