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Yerel seçimlere 2 aydan kısa bir süre kala muhalefette aday belirleme safhası devam ediyor.

Muhalefetin bu sancılı sürecinde kavga ve gürültü eksik olmazken iktidar ve diğer partiler çoktan adaylarını belirledi.

Özellikle CHP'nin İstanbul'da kesin gözüyle baktığı bölgelerde adaylar henüz netleşmiş değil.



Muhalefetteki bu duruma işaret eden ceza hukukçusu Ersan Şen, Sözcü TV'de katıldığı programda CHP seçmenine seslendi.

"Kim size hizmet edecekse onlara oy verin, zoraki adaylara değil"

CHP'li seçmenden, gösterilen zoraki adaylara oy vermemelerini isteyen Şen şöyle konuştu:



"Ben diyor kimi aday gösterirsem göstereyim, İstanbul'da Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, ben bu bölgelere diyorum ki; Ey siz Kadıköylüler, ey siz Beşiktaşlılar, ey siz Bakırköylüler, CHP size böyle hareket ediyorsa, size tepeden inme adaylar gösteriyorsa, parmakla işaret ediyorsa, jakoben siyasi metodu devam ettiriyorsa, siz de onların gösterdiği zoraki adaylara oy vermeyin kardeşim. Kim size hizmet edecekse, hizmet edeceğine inanıyorsanız onlara verin ya."