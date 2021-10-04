Ersin Tatar: Muhaliflerim beni dünyaya şikayet ediyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, muhaliflerinin kendisini Ankara'nın papağanı diye eleştirdiklerini ve dünyaya şikayet ettiklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin akademik yıl açılışına katıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, fahri doktora unvanı verdikleri KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a cübbesini giydirerek belgesini teslim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, akademik yıl açılışın ilk dersinde, ‘Geçmişten günümüze Kıbrıs Türklerinin adada varoluş mücadelesi’ adı altında yaşanılan tarihi süreci anlattı.

"BENİ ANKARA'NIN PAPAĞANI DİYE ELEŞTİRİYORLAR"

Halen daha federasyona inanan insanlar olduğunu ve kendisini ‘Ankara’nın papağanı’ olarak eleştirdiklerini ifade eden Tatar "Bunların başında eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve son olarak Mustafa Akıncı ve onların adamları gelmektedir. Bana her türlü suçlamayı yapıyorlar. Beni 'Ankara'nın papağanı' olarak tanıtmaya devam ediyorlar. Beni dünya aleme şikayet ediyorlar. Ben Türkiye'yi temsil eden bir kişiymişim, Kıbrıs Türk halkını temsil etmezmişim, ben bunu asla kabul etmem." diye konuştu.

"TÜRKİYE OLMAZSA KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK ETMEK ZOR OLMAZ"

Tatar, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Benim yüreğim elbette Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da korumak. Ama bu hak ve çıkarı korurken Kıbrıs Türk halkının varlığına ve haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devamı için yapılan bütün çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğine ihtiyacımız olduğunu her vesilede söylüyorum. Aksi takdirde o adada Kıbrıs Türklerini yok etmek onlar için o kadar da zor olmaz. Eğer Türkiye oradan çekilirse askeriyle, varlığıyla Avrupa Birliği içinde bizlerin o mücadeleyi vermemiz kolay olmayacaktır. Çünkü Rauf Denktaş da bana zamanında çok söyledi. Bunlar için o anlaşmalar o sözler ancak üzerine yazılan kağıt kadardır. Esas imtihan fiiliyatta ve uygulamadadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlendirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü iş birliğiyle Mavi Vatan varlığımızı sürdürmek bizim için esas olandır. Başımız dik, onurlu, kendimize güvenen, birliğimize inanan, gücümüzü bilen Türkiye ile birlikte o duruşu sergileyebilen başı dik bir şekilde o masada oturabilmek farklı bir durum ortaya çıkartmaktadır. Eğer ezik ve boynunuz eğik durursanız o zaman size bu oyunları arka arkaya sıralarlar.”

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve diğer protokol üyeleri dereceyle giren ve burs kazanan öğrencilere ödüllerini verdi. Tatar, programın ardından Eskişehir’den ayrıldı.

































