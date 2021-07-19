Ersin Tatar: Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız

Ersin Tatar, "20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde ana vatanımız Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız.'' ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının kurtuluşu, özgürlüğü ve egemenliği sağlayan 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Rum-Yunan ikilisi ile bazı küçük çevrelerin çirkin saldırıları ve provokasyonlarını dikkatle izlediklerini belirtti.

Ayrıca yazılı açıklamasında, "20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde ana vatanımız Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız. Bundan aldığımız güçle belirlediğimiz yolda daha kararlı olarak yürümeye devam edeceğiz." ifadelerine de yer verdi.

''ESEF VERİCİDİR''

Rum liderliğinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyareti "yasa dışı" niteleme küstahlığını gösterirken, uzantılarının da bu küstahlığa destek verdiğini kaydeden Tatar, "Yunanistan Başbakanı ile yabancı ülke liderlerinin huzurlarına giderek, saygı duruşunda bulunanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı ve konuşacağı Meclis oturumunu boykot edecek olmaları da oldukça düşündürücü ve esef vericidir." ifadelerini kullandı.

''ANA HEDEFLERİ TÜRKİYE İLE SARSILMAZ BAĞLARI KOPARMAK''

Tatar, Rum liderliğinin de bunları ayakta alkışlamakta, övgüler düzmekte ve "birlikte mücadele" çağrıları yaptığının altını çizerek, tüm bunların aynı merkezler tarafından yönetildiğinin de farkında ve bilincinde olduklarını, ana hedeflerinin ise ana vatan Türkiye ile aralarında var olan sarsılmaz bağları koparmak, Kıbrıs Türk halkının yalnızlaştırmak ve istedikleri çözüm şeklini kabul ettirmek olduğuna değindi.

''ANA VATANIMIZ TÜRKİYE'YE DAHA SIKI SARILACAĞIZ''

Cumhurbaşkanı Tatar, "Halkımız bunları yapanları çok iyi tanımakta olup bu çirkin oyunlara ve provokasyonlara gelmeyecektir. 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde ana vatanımız Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız. Bundan aldığımız güçle belirlediğimiz yolda daha kararlı olarak yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Devam eden Kapalı Maraş açılımı ile Cenevre'deki son gayriresmi Kıbrıs konferasında ilk kez müzakere masasına koydukları "egemen eşit 2 devlete dayalı çözüm önerisinden" rahatsız olanların bunları engellemek için harekete geçtiklerini ve her yöntemi kullandıklarını gördüklerini ifade eden Tatar, ne kapalı Maraş açılımından ne de egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerilerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

''ERDOĞAN KIBRIS TÜRK HALKI TARAFINDAN BÜYÜK BİR COŞKUYLA KARŞILANACAK''

Tatar, Kıbrıs'ta yaşanan gerçekleri gizleyip dünyayı aldatma gayretini sürdüren Rum lider Nikos Anastasiadis de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Kıbrıs'ı Türk mandasına dönüştürmek istediğini" ileri sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"Anastasiadis, tarihe bakmalı ve öyle konuşmalıdır. Akritas Planı doğrultusunda başlayan Kanlı Noel saldırıları, Kıbrıs'ı Yunan mandası yapmak içindi. Yunan cuntası tarafından düzenlenen 15 Temmuz 1974 darbesinin hedefi de Kıbrıs'ı Yunan mandası yapmaktı. Türkiye ise gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile Kıbrıs'ın Yunan mandası olmasını engellemiş, adaya barışı ve huzuru getirmiştir. Ana vatan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın aramızda olacak ve Kıbrıs Türk halkı tarafından büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanacak. Her türlü çirkin saldırı ile provokasyonları yapan bir avuç azınlık ise utanç içinde kalacaktır."