Ersin Tatar'dan Joe Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayınladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını sözde 'soykırım' nitelendirmesini kınadı.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Açıklamayı kabul edilemez bulan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Sayın Biden'ın tarihi gerçekleri çarptıran bu açıklamasını şiddetle kınıyorum” dedi.

Tatar, Türk Ulusunun bulunduğu her coğrafyada azınlıkları koruduğunu, her türlü hak ve özgürlüklerini sağladığına dikkat çeken Tatar, “Siyasi amaçlar uğruna asil Türk Milletinin şanla şerefle dolu tarihini karalamaya çalışanlar, soykırım arıyorlarsa Kıbrıs Adası’nda Kıbrıs Türklerine karşı 1963-1974 yılları arasında EOKA tarafından sistemli şekilde yürütülen mezalime bakmalıdırlar” diye konuştu.