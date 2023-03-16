Erzincan ve Malatya'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı Resmi Gazete'de Erzincan ve Malatya'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılması ile Ankara, Konya ve Giresun'da bazı alanlar turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Erzincan'ın merkez ilçesi Hocabey mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet ve Hanımınçiftliği mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Bu arada 22 Şubat 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Soğucak termal bölgesi, Konya'nın Hüyük ilçesindeki İmrenler Yaylası ve Giresun'daki Yavuzkemal Yaylası'nın turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin kararda yayımlanan haritalar değiştirilerek söz konusu alanların sınır ve koordinatları yeniden belirlendi.