Eski büyükelçi Namık Tan, ABD'nin 1915 olayları kararından hükümeti sorumlu tuttu

Türkiye'nin eski ABD büyükelçisi Namık Tan, S-400 meselesinde olduğu gibi yine ABD'nin sözde Ermeni soykırımına yönelik kararını, Türk hükümetinin yanlış dış politikalarına bağladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 24 Nisan 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasının yankıları sürüyor.

Türkiye'nin eski ABD büyükelçisi Namık Tan, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırımı kabul etmesinde Türk dış politikasının payı olduğunu savunduğu sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"TÜRKİYE YANLIŞ DIŞ POLİTİKA İZLEDİ VE YALNIZ KALDI"

"ABD’nin 1915 olaylarını bugün soykırım olarak tanıması, Türkiye’nin, uzunca bir süredir izleyegeldiği yanlış dış politikanın ve bu sebeple dünyada adeta yapayalnız kalmış olmasının doğal bir sonucudur"

"S-400'LER ABD'YI KIZDIRIR" DEMİŞTİ

Eski büyükelçi Namık Tan, daha önce de ABD ile Patriot talebinde yaşanan anlaşmazlık sonrası Rusya'dan satın alınan S-400'lerin ABD'yi kızdıracağını, bundan vazgeçilmesi gerektiğini savunmuştu.

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