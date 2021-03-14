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    Eski milletvekili İsmail Bozdağ hayatını kaybetti

    Manisa'nın eski milletvekili İsmail Bozdağ, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
    • İHA
    • 14.03.2021 - 06:22
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    Eski milletvekili İsmail Bozdağ hayatını kaybetti

    TBMM 21. Dönem DSP’den Manisa Milletvekili seçilen İsmail Bozdağ(61), dün  saat 17.30 sıralarında Toygar Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlandı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Ailesinin 112 servisine haber vermesi üzerine özel bir hastaneye kaldırılan  İsmail Bozdağ kurtarılamadı.

    "GELDİĞİNDE YAŞAMSAL FONKSİYONLARINI KAYBETMİŞTİ"

    Özel Sarıkız Hastanesi Acil Hekimi Dr. Bora Oflas, "Hastamız bize geldiğinde yaşamsal fonksiyonlarını kaybetmişti. Kalp masajı ve ilaçlı uygulamalarıyla hayata döndürme çalışmaları olumlu sonuç vermedi. Hastamızı kaybettik" dedi.

    2 çocuk babası İsmail Bozdağ’ın cenazesi bugün saat 11.00’de ikamet ettiği mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

    Eski milletvekili İsmail Bozdağ hayatını kaybetti #1

    Eski milletvekili İsmail Bozdağ hayatını kaybetti #2

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