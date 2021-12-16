Washington Eski Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarını tamamladı.

BAE ziyaretine dair gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan sorunlara barışçıl çözümler geliştirmek amacıyla atılacak adımlara değindi.

"SEÇİMLERDEN SONRA PAŞİNYAN’DAN OLUMLU MESAJLAR GELDİ"

Çavuşoğlu, "Biz Karabağ zaferinden sonra sürekli pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. Azerbaycan da pozitif mesajlar veriyor. Bizzat Sayın İlham Aliyev. Özellikle Azerbaycan’ın Ermenistan’a kapsamlı bir anlaşması için imzalama teklifi son derece anlamlıdır ve Azerbaycan’ın ve bizim de aslında niyetimizi, bakış açımızı gösteriyor. Biz artık bölgede, Güney Kafkasya’da barış, istikrar, huzur olsun istiyoruz. Ekonomik kalkınma olsun, ortak projeler hayata geçsin, bunları istiyoruz. Ermenistan’ın da aynı anlayış içinde olmasını arzu ettiğimizi defalarca söyledik" dedi.

"Yeni seçimlerden sonra Paşinyan’dan olumlu mesajlar geldi" diyen Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizler olumlu karşılık verdik. Bu fikirler ortaya çıkınca da, doğrudan görüşme fikri, tabi biz Azerbaycan’la her konuda istişare ediyoruz ve Azerbaycan’ın bilgisi dahilinde bu tür adımları atıyoruz, onu da söylemek isterim, yani kimse Azerbaycan’dan daha böyle bağımsız ya da ayrı hareket edemeyiz mi diye sorgulamasın. Bir millet iki devletiz. Kaldı ki bunlar olumlu şeyler, hepimize faydası olacak, etkisi olacak. Sonuçta güven arttırıcı adımları da atmak lazım. Bir taraftan Azerbaycan’la Ermenistan arasında güven arttırıcı adımlar atılıyor, bir taraftan da bizim de Ermenistan’la kendi aramızda bu Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki güven arttırıcı adımlara paralel olarak atmamızda fayda gördük" ifadelerini kullandı.

"ESKİ WASHİNGTON BÜYÜKELÇİMİZ SERDAR KILIÇ, ÖZEL TEMSİLCİ OLACAK"

Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç’ı Özel Temsilci (Ermenistan Özel Temsilcisi) olarak, resmi olarak görevlendireceğiz. Diğer taraftan hem Türkiye’den şirketler, havayolu şirketleri hem de Ermenistan’dan şirketler, Erivan ile İstanbul arasında uçuş izni için başvurdular. Bunları da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma Bakanlığımız değerlendiriyor. Yani prensip olarak olumlu bakıyoruz, hangileri uçabilecekler, onları önümüzdeki günlerde onlar açıklanır, açıklayacağız. İnşallah bunların devamı gelir. Yani Ermenistan da bu yaşanan olaylardan olumlu ders çıkararak bölgenin barışı ve huzuru konusunda ve iş birliğimiz bakımından 3+3 ile de uyumlu bir şekilde olumlu adım atar ve bunun devamını hep beraber getiririz" dedi.

"BİZİM NİYETİMİZ HALİS, SAMİMİYİZ"

Çavuşoğlu, "Bizim niyetimiz halis, samimiyiz. Azerbaycan’ın niyeti, Azerbaycan’ın tek gayesi vardı, işgal edilmiş toprakları geri almak. Sonuç itibariyle şu an Azerbaycan barış anlaşması teklif ettiğine göre Azerbaycan da iyi niyetli. Ama bu adımları da önümüzdeki süreçte atarak somut gelişmeler yani daha da kat edilen mesafeye ilaveten siyasi olarak da somut adımlar atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.