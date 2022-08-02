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    Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı

    İş İnsanı Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile düzenlediği basın toplantısıyla Vatan Partisi'ne üye oldu.
    • 02.08.2022 - 19:24
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    Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı

    İş İnsanı Ethem Sancak'ın, üniversite yıllarında aynı partide bulunduğu Doğu Perinçek ile yolları yeniden kesişti.

    Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı.

    Partinin İstanbul İl Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

    Burada konuşan Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılmasından dolayı mutluluğunu dile getirerek, siyasi yaşamına ilişkin bilgiler paylaştı.

    "2023 seçimleri bir milli mücadele seçimi olacak"

    2023 seçimlerine de değinen Sancak, 2023 seçimlerinin bir milli mücadele seçimi olduğunu belirterek, ülkeyi koruyacak bariyeri inşa edecek en sağlıklı programa ve siyasal stratejilere sahip partinin Vatan Partisi olduğunu savundu.

    Sancak, "Benim de düşüncelerimle örtüştüğü için Vatan Partisi'ne bir nefer olarak katılmam onurdur." dedi.

    "Partimizde çok önemli hizmetler yapmış bir arkadaşımız"

    Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek ise Ethem Sancak'ı dünyanın tanıdığını söyleyerek, "Köken olarak devrimci siyasetin içerisinde olmuş, bizim partimizde de çok önemli hizmetler yapmış bir arkadaşımız. Ethem Sancak, zor bir dönemde, Türkiye çetin bir döneme girerken o zorlukları en ön cephede göğüslemek için, Türkiye'nin bu zorluklardan, bağımsız, başı dik, üreten bir Türkiye yoluna girmesinde önder kadrolarında Vatan Partisi'nin yer almak için geliyor." dedi.

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