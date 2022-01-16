EU Observer: Avrupa Birliği ve NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var

EU Observer: Avrupa Birliği ve NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var

Brüksel merkezli EU Observer'de yayınlanan makalede, Avrupa Birliği ile NATO'nun bölge güvenliği için sorunları bir yana bırakıp Türkiye'nin yanında hareket etmesi gerektiği savunuldu.

Avrupa Birliği siyasetiyle alakalı yayınlar yapan Brüksel merkezli EU Observer gazetesinde "Avrupa Birliği'nin Türkiye ile daha stratejik bir iş birliğine ihtiyacı var" analizine yer verildi.

Yazar Koert Debeuf'un kaleme aldığı analizde, Türkiye'nin jeostratejik önemine vurgu yapıldı.

"AB VE NATO'NUN, TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

Türkiye ile AB arasındaki stratejik ilişkinin son yıllarda zarar gördüğü belirtilirken, "Türkiye ne kadar AB ve NATO'ya ihtiyaç duyuyorsa AB ve NATO'nun da o kadar Türkiye'ye ihtiyacı var." yorumuna yer verildi.

"TÜRKİYE, ORTA DOĞU'DA KİLİT ÜLKE"

Türkiye'nin Suriye, Batı Balkanlar, Karadeniz ve Afganistan'da kilit rolüne dikkat çekilen analizde, Suriyeli mültecilere yönelik yardımları, askeri operasyonları ve Astana süreci anlatıldı.

"AB İÇİN TEK ÇARE İŞ BİRLİĞİ"

AB ve ABD'nin Suriye barış sürecinin resmen parçası olmadıkları gerçeği dile getirilirken, "Mülteci akınını ve katliamları durdurmak için tek çare Brüksel'in Ankara ile iş birliği yapması" ifadeleri kullanıldı.

"BALKANLAR'DA TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ VAR"

Analizde; AB'nin Batı Balkanlarda güvenilirliğini yitirdiğine işaret edilirken, Türkiye'nin tarihi mirası nedeniyle bölgeyi yakından tanıdığına vurgu yapıldı ve "Bosna Hersek'te ve Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon yükselirken, Avrupa Birliği bölgede çözüm için Türkiye'nin deneyimine ihtiyaç duyabilir." değerlendirmesine yer verildi.

"GEÇMİŞ, BİR KENARA BIRAKILMALI"

Fransa'nın Libya ve Ermenistan nedeniyle Türkiye ile sorunları bir kenara koyması gerektiğinin de altı çizilen yazı, "Türkiye ve Avrupa Birliği geçmişi bir kenara bırakmalı ve acilen üst düzeyde stratejik iş birliğine gitmeli" cümlesi ile sonlandırıldı.