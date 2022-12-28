EYT kararı sonrası 6'lı masaya videolu gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT açıklaması sonrası 6'lı masaya ithafen sosyal medyada yayına verilen video, en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonları yakından ilgilendiren EYT düzenlemesini nihayet açıkladı.

Böylelikle Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri, tamamen gündemden çıktı.

6'lı masaya videolu gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası, Millet İttifakı'nın oluşturduğu 6'lı masaya gönderme amacıyla sosyal medyada yayına verilen bir video, kısa sürede en çok paylaşılanlar arasında girdi.

Videoda bir Arap televizyonunda politikacı oldukları tahmin edilen konukların tartışması kavgaya dönüşüyor. Kavganın şiddetiyle konuklar masayı deviriyor.

EYT kararı sonrası sosyal medyada yayılan video