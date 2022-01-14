CHP Ankara İl Başkanlığı, Ankara EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri ile Ulus Meydanı'nda bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

CHP Ankara İl Başkanlığı, Ankara EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri ile Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) iktidardan bir lütuf değil, haklarını istediklerini söyledi.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE EYT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Konuşmalarına başlayan Ağbaba, CHP'nin muhalefeteyken halkın sorunlarını çözen tek parti olduğunu savunarak, "Yapılacak ilk seçimde iktidara geldiğimizde EYT'lilerin sorununu derhal çözeceğimizi buradan söylemek istiyorum"





"EYT'LİLER LÜTUF DEĞİL BAHŞİŞ İSTİYOR"

Nasıl ki geçmiş yıllarda 'taşerona kadro' dedik, kadro verildiyse, nasıl ki 'emekliye 2 ikramiye' dedik yetmese de ikramiye verildiyse, muhtarların maaşlarını düzelttiysek, asgari ücrete yüzde 70 zam yapıldıysa 2015 yılında, bunun sebebi iktidar değil, bunun sebebi CHP'dir, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP olarak söylüyoruz, sevgili EYT'liler maç başlarken kural değişti. EYT'liler lütuf istemiyor, EYT'liler hakkını istiyor. EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar. Anayasal haklarını istiyorlar. O nedenle EYT'lilerin talepleri analarının ak sütü gibi haktır. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş, EYT meselesini çözmek olacak." şeklinde konuştu.

EYT'liler CHP ile birlikte eylem yaptı VİDEO



"UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"

Türkiye'nin AB'deki en düşük emekli maaşına sahip ülke olduğunu da belirten Ağbaba, "Bizi kıskanan Almanya bizim 8 katımız alıyor. Fransa'sı, Hollanda'sı bizim 6-7 katımız alıyor. Maalesef açlık sınırının 4 bin 13 lira olduğu bir ülkede en düşük emekli 2 bin 500 lira alıyor. Sözümüz söz, en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacağız. Hiç umutsuzluğa kapılmayın, az kaldı." dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ' DUYURUSU

Bugün 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıldığını hatırlatan Veli Ağbaba, tüm katılımcılara teşekkür ederek, EYT'liler için mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi. CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile Ankara EYT Derneği Başkanı Ersin Kotan da birer konuşma yaptı.