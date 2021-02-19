Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı oldu

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Eyyüp Kadir İnan, daha önce İzmir Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapıyordu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyle AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Eyyüp Kadir İnan getirildi.

İnan, görevi aynı zamanda Yalova Milletvekili olan Ahmet Büyükgümüş'ten devraldı.

AK Gençlik hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın @RTErdogan tarafından Genel Merkez Gençlik Kolları kongremizde İzmir İl GK Başkanımız @eyupkadirinan Başkan adayımız olarak belirlenmiştir. İnandığımız yolda tüm gücümüzle yürümeye devam ediyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Aslen Şanlıurfalı olan Eyyüp Kadir İnan, daha önce AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapıyordu.

"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

Görevi devreden Ahmet Büyükgümüş ise, "Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız @eyupkadirinan kardeşimize emanet. Yeni görevin hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel işler başaracağına eminim. Durmak Yok, Yola Devam!" ifadelerini kullandı.