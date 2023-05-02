Eyyüp Kadir İnan: Atatürk’ün değerlerine savaş açan kim varsa bugün CHP listesinde

ensonhaber.com

Seçim geri sayımı devam ederken Ensonhaber.com YouTube kanalı seçim gündemine ilişkin yayınlarına devam ediyor.

Gündem Özel programına her gün konuk edilen değerli isimler gündemi değerlendiriyor.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, son konuğumuz oldu.

İnan, gündemi değerlendirirken İzmir özelinde açıklamalarda bulundu.

Muhalafete yüklenen İnan, CHP'nin Atatürk istismarına değindi.

İnan Şöyle konuştu:

"Hemşehrilerimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgisi üzerinden, Cumhuriyet Halk Partisine tanıdığı kredi ve öte yandan CHP’nin duymuş olduğu değerler minimalinde bu şekilde siyaset yaptı. O değerlere savaş açan kim varsa bugün CHP milletvekili listesinde. Nasıl?



Bugün Atatürk’e diktatör diyen bir isim CHP’nin liste başı, bugün PKK’ya alenen destek veren ve Fetullah Gülen övgüleriyle ahval olmuş bir isim listeler arasında.



Bugün İçişeleri Bakanımız açıkladı, emniyetin içerisinde yeni paralel yapılanma kuran bir milletvekili FETÖ aparatı İzmir milletvekili listesi dışında ve İzmir’le uzaktan yakından alakası olmayan ithal adaylar İzmir listesinde.



Yani yıllardır CHP’ye gönül veren ve oy veren hemşehrilerimizin tüm duygularına resmen büyük istismar ederek, ceketimizi koysak alırız, biz kimi istersek onu seçeceksiniz ve çantada keklik olarak görüyorum diyen İzmir üzerinden bir kötülükleri sırandaşlaştırma operasyonu ve siyasi laboratuvara çevirme operasyonu olduğunu görüyoruz."