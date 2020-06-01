Fahrettin Altun: 1 Haziran ile yeni bir sürece giriyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin dünyaya örnek olduğunu belirterek, 1 Haziran ile başlayan süreçte de daha sağlıklı günlere hızlıca

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Başarıyla yürüttüğümüz Koronavirüs’le mücadelede tüm dünyaya örnek olduk. Etkin tedavi yöntemleri, zamanında müdahale, başarılı izolasyon, tüm kurumlarımızın eş güdüm içerisinde çalışması ve en önemlisi de güçlü sağlık alt yapımızla zorlu bir süreci geride bıraktık."

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan sağlıkta dönüşüm seferberliğiyle yapılan büyük sağlık yatırımları ve dünyada eşi olmayan sosyal güvenlik sistemiyle devletimiz, milletimizin her bir ferdinin derdiyle dertlenmiş ve tüm vatandaşımıza şifa olmuştur."

"1 Haziran itibarıyla yeni bir sürece giriyoruz. Yürütmüş olduğumuz akılcı politikalar, güçlü sağlık altyapımız ve kurallara riayet etmede son derece hassas davranan aziz milletimiz sayesinde yürüttüğümüz başarılı mücadelenin olumlu sonuçlarına tanıklık ediyoruz."

"Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın fiziksel mesafe, maske ve temizliğe dikkat ederek tüm dünyanın imrenerek baktığı bu başarılı tablomuzun bozulmasına müsade etmeyeceğine inanıyor, yeni kontrollü sosyal hayatın bizi daha sağlıklı günlere hızlıca ulaştırmasını diliyorum."