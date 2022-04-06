Fahrettin Altun, AA'nın 102. yılını kutladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 102 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran AA'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Milli Mücadele döneminde üstlendiği tarihi sorumluluğu, bugün de aynı şuur ve gayretle devam ettiren AA'nın kuruluşundan itibaren Türkiye ve dünya tarihine yaptığı tanıklığın kıymetli bir hazine niteliğinde olduğunu ifade eden Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İftihar ediyoruz"

"Milli ajansımızın geçmişten bugüne ulusal ve uluslararası boyutta güvenilir haber kaynağı olmasıyla iftihar ediyoruz. Yalnızca ülkemizde değil dünyada da ses getiren haber, fotoğraf ve videolara imza atan AA, genişleyen çok dilli yayın kapasitesi ve güçlenen küresel etkisiyle önde gelen uluslararası haber ajansları arasında yerini almıştır.

AA, özellikle saha haberciliğindeki gücünü son dönemde Karabağ Savaşı'ndan Rusya-Ukrayna Savaşı'na, mülteci krizinden Kovid-19 salgınına, bölgesel ve küresel bütün gelişmelerde ortaya koymuştur"

"Anadolu Ajansı mensuplarının başarılarının devamını diliyorum"

AA'nın güçlenen vizyon ve misyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği insan kaynağı, haber alt yapısı ve yeni medya yatırımlarının yanı sıra çeşitlendirdiği tematik ve dinamik yayıncılık faaliyetleriyle gelecek dönemde de yeni başarılara imza atacağına inandığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'iletişim seferberliğinde' en ön safta yer alan kurumlardan biri olan AA, ülkemizin sesi olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Halide Edip'ten Yunus Nadi'ye, AA'nın bütün kurucularını minnetle yad ediyorum. Bir asrı aşan yolculuğunda AA'ya emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, vazife esnasında yaşamını yitirenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan Anadolu Ajansı mensuplarının başarılarının devamını diliyorum."