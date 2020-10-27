Fahrettin Altun: Ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Avrupa'daki faşist zihniyetin ahlaksız bir saldırı başlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik, Avrupa'da medya ve sosyal medya üzerinden aşırı sağcı liderlerin de dahil olduğu aşağılama kampanyası devam ediyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, KÜRESEL VİCDANIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel vicdanın sesi olmaya devam edeceğini belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

"BATI'NIN FAŞİSTLERİ, CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRIYOR"

"Batı’nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek."