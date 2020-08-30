Fahrettin Altun: Atatürk'ün mirasına en büyük ihanet içindeler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devlete katil diyenlerin devlete, millete, Cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenler olduğunu bildirdi.

Terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası alan avukat Ebru Timtik, örgütün talimatıyla girdiği ölüm orucunda hayatını kaybetti.

Timtik'in ölümünün ardından devleti cinayetle suçlayan ve aralarında CHP'li bazı isimlerin de olduğu kesimlere tepkiler gecikmedi.

"ATATÜRK'ÜN MİRASINA EN BÜYÜK İHANET"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devlete katil diyenlerin devlete, millete, Cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenler olduğunu bildirdi.

"TERÖRİSTLERİN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNANLAR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir."