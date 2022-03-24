Fahrettin Altun, Amerika'nın S-400 teklifine cevap verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerika'nın koşulsuz olarak F-35'leri ve Patriotları Türkiye'ye vermesi durumunda ilişkilerin düzeleceğini söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Wall Street Journal'a (WSJ) açıklamalarda bulundu.

Altun, Ukrayna-Rusya savaşı kapsamında farklı senaryoların gündeme geldiği son günlerde Eski CIA yöneticisi Paul Kolbe'nin, "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı analizinde, Ankara'nın S-400'leri Ukrayna'ya vermesi önerisinde bulunmasını değerlendirdi.

"İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEK ABD'NİN SORUMLULUĞUNDADIR"

Fahrettin Altun, "70 yıllık NATO müttefiki ve kritik bölgelerde istikrar aktörü olan Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek Batı'nın ve özellikle ABD'nin sorumluluğundadır. Ukrayna krizi, Türkiye'nin stratejik önemini küçümseyen, NATO'nun 'beyin ölümü gerçekleşmiş' olduğunu iddia edenlerin jeopolitik değerlendirmelerinin yanlış olduğunu göstermiştir." dedi.

"BATI ÖNCE F-35 VE PATRİOT BATARYALARINI TESLİM ETSİN"

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini stratejik bir hedef olarak gören ve NATO üyeliğinden gurur duyan bir ülke olduğunu belirten Altun, "Batı'dan hak ettiği muameleyi görmeyi beklemektedir. İlişkiyi onarmak için gayrıresmi teklifler değil, güven artırıcı önlemler alacaktı. Sayın Kolbe'nin argümanını geliştirmek için Batı'nın yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz Türkiye'ye teslim etmektir." ifadelerini kullandı.

ABD basınından Türkiye'yle ilgili S-400 ve F-35 analizi