Petrol
120.46
-0.94%
Euro
16.32
-0.16%
Dolar
14.83
-0.02%
Altın
925.75
-0.23%
Borsa
2191
0.37%
Bitcoin
638.155
1.94%
BTXN Coin
41.50
-0.71%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 4 C
    Fahrettin Altun, Amerika'nın S-400 teklifine cevap verdi

    Fahrettin Altun, Amerika'nın S-400 teklifine cevap verdi

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerika'nın koşulsuz olarak F-35'leri ve Patriotları Türkiye'ye vermesi durumunda ilişkilerin düzeleceğini söyledi.
    • AA
    • 24.03.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Wall Street Journal'a (WSJ) açıklamalarda bulundu.

    Altun, Ukrayna-Rusya savaşı kapsamında farklı senaryoların gündeme geldiği son günlerde Eski CIA yöneticisi Paul Kolbe'nin, "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı analizinde, Ankara'nın S-400'leri Ukrayna'ya vermesi önerisinde bulunmasını değerlendirdi.

    "İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEK ABD'NİN SORUMLULUĞUNDADIR"

    Fahrettin Altun, "70 yıllık NATO müttefiki ve kritik bölgelerde istikrar aktörü olan Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek Batı'nın ve özellikle ABD'nin sorumluluğundadır. Ukrayna krizi, Türkiye'nin stratejik önemini küçümseyen, NATO'nun 'beyin ölümü gerçekleşmiş' olduğunu iddia edenlerin jeopolitik değerlendirmelerinin yanlış olduğunu göstermiştir." dedi.

    Fahrettin Altun, Amerika nın S-400 teklifine cevap verdi #1

    "BATI ÖNCE F-35 VE PATRİOT BATARYALARINI TESLİM ETSİN"

    Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini stratejik bir hedef olarak gören ve NATO üyeliğinden gurur duyan bir ülke olduğunu belirten Altun, "Batı'dan hak ettiği muameleyi görmeyi beklemektedir. İlişkiyi onarmak için gayrıresmi teklifler değil, güven artırıcı önlemler alacaktı. Sayın Kolbe'nin argümanını geliştirmek için Batı'nın yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz Türkiye'ye teslim etmektir." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Altun, Amerika nın S-400 teklifine cevap verdi #2

    ABD basınından Türkiye'yle ilgili S-400 ve F-35 analiziFahrettin Altun, Amerika nın S-400 teklifine cevap verdi #3


    İlginizi Çekebilir

    Tokat'ta husumetli ailelerin silahlı kavgasında kan aktı
    3. Sayfa

    Tokat'ta husumetli ailelerin silahlı kavgasında kan aktı

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Elon Musk, Almanya fabrikasının açılışını dans ederek kutladı
    Teknoloji

    Elon Musk, Almanya fabrikasının açılışını dans ederek kutladı

    Görüş Bildir