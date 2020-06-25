Fahrettin Altun: İsrail'in ay yıldıza derin öfkesi var

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesini 'derin öfkenin bir tezahürü' olarak yorumladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail polisinin Kudüs’te TİKA tabelasını sökmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN NEDENİ BELLİ"

Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail polisinin, Kudüs’te TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı’ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir."

"GÖNÜLLERİ İHYA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Gönüllere dokunan, mazlumlara nefes olan duruşumuzdan ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyecek ve dünyanın dört bir yanında gönülleri ihya etmeye devam edeceğiz. Üzerimizdeki sorumluluğun bilincinde olarak ihtiyacı olan herkesin yardımına bir an dahi tereddüt etmeden koşacağız."