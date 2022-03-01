Fahrettin Altun, İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD kanalını uyardı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon yapan ABD'nin CBS News televizyonuna uyarı mektubu gönderdi.

İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye karşıtı dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmelerle mücadele ediyor.

İSTANBUL'U YUNANİSTAN TOPRAĞI GİBİ GÖSTERMİŞLERDİ

ABD'li televizyon kanalı CBS News, haberinde yayınladığı haritada turuncu ile gösterilen Yunanistan ile birlikte İstanbul'da turuncu olarak gösterilmişti.

Yapılan haberin alt yazısında ise, "Rus gemileri Türkiye'den geçiyor. Ukrayna Türkiye'den Rusya'nın geçişini engellemesini istiyor." denilmişti.

FAHRETTİN ALTIN UYARI MEKTUBU GÖNDERDİ

CBS News'in Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstermesi üzerine harekete geçen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uyarı mektubu yazarak, bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istedi.

"İSTANBUL, 1453'TEN BU YANA TÜRK MİLLETİNİN EGEMENLİĞİ ALTINDADIR"

Altun mektubunda, şunları kaydetti:

"CBS News televizyonunun, Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberde Türkiye'nin en büyük şehri olan ve 1453'ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde maksimalist talepleriyle bölgesel güvenliğe zarar verdiğini ve NATO'nun Doğu kanadını zayıflattığını göz önünde bulundurarak, kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz. Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz."

HABERDE YAYINLANAN HARİTA ŞU ŞEKİLDE;