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    Fahrettin Altun Kayahan'ı ölüm yıl dönümünü andı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkıcı Kayahan'ın ölüm yıldönümünü andı.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.04.2021 - 20:45
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 20:46
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    Fahrettin Altun Kayahan'ı ölüm yıl dönümünü andı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkıcı Kayahan’ın ölümünün 6. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

    KAYAHAN'I ANDI

    Altun paylaşımında, "Değerli sanatçımız Kayahan’ı vefatının 6. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Kendisini her daim bıraktığı güzel eserler ve mümtaz kişiliğiyle hatırlayacağız." dedi.

    Fahrettin Altun Kayahan ı ölüm yıl dönümünü andı #1

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