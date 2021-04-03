Fahrettin Altun Kayahan'ı ölüm yıl dönümünü andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkıcı Kayahan'ın ölüm yıldönümünü andı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkıcı Kayahan’ın ölümünün 6. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

KAYAHAN'I ANDI

Altun paylaşımında, "Değerli sanatçımız Kayahan’ı vefatının 6. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Kendisini her daim bıraktığı güzel eserler ve mümtaz kişiliğiyle hatırlayacağız." dedi.