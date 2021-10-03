Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı kısa bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket attığı bir anın görüntüsü yer aldı.

Fahrettin Altun, "Evet, devamı yarın @RTErdogan'da" ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabını işaret etti.

GEÇEN HAFTA DA BAKANLARLA BASKETBOL OYNAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta danışmanları ve bazı bakanlarla basketbol oynamış, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın buna ilişkin paylaşımlarda bulunmuştu.

Fahrettin Altun paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan basket maçında-Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah sporunda - haberi okumak için tıklayın