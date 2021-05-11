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- Fahrettin Altun: Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz sürecek
Fahrettin Altun: Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz sürecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit düşen askerimiz için yayınladığı başsağlığı mesajında Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar kararlı mücadelemiz sürecektir ifadesinde bulundu.
- AA
- 11.05.2021 - 05:59
- Güncelleme : 11.05.2021 - 06:03
İdlib’de, Bahar Kalkanı Hareket bölgesinde, Türk konvoyuna yapılan saldırı sonucunda 1 askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz de yaraladı.
Şehit düşen askerimiz için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başsağlığı mesajı yayınladı.
“TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK”
İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek şunları söyledi:
"İdlib'te, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar kararlı mücadelemiz sürecektir."