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    Fahrettin Altun: Tüm yangınlar söndürülmüştür

    Orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tüm yangınların kontrol altına alındığını belirterek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 22:15
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    Fahrettin Altun: Tüm yangınlar söndürülmüştür

    Türkiye, son iki haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyordu.

    Sevindiren haber, 16 gün sonra geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından tüm yangınların kontrol edildiğini duyurdu.

    "MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bakan Pakdemirli'nin paylaşımını şu ifadelerle paylaştı:

    "Ekiplerimizin yoğun ve gayretli çalışmaları neticesinde hamdolsun ki memleketimizde çıkan bütün yangınlar söndürülmüştür. Ağaçlandırma çalışmaları da en kısa sürede başlayacaktır.

    Milletimize geçmiş olsun. Rabbim tekrarlarından memleketimizi muhafaza buyursun."

    Fahrettin Altun: Tüm yangınlar söndürülmüştür #1


    Fahrettin Altun: Tüm yangınlar söndürülmüştür #2

    Fahrettin Altun: Tüm yangınlar söndürülmüştür #3


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