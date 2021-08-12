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Fahrettin Altun: Tüm yangınlar söndürülmüştür

Fahrettin Altun: Tüm yangınlar söndürülmüştür

Orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tüm yangınların kontrol altına alındığını belirterek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.