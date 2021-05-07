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    Fahrettin Altun'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla düzenlediği baskını şiddetle telin etti.
    • AA
    • 07.05.2021 - 22:06
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 01:18
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    Fahrettin Altun'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

    İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

    Altun, Twitter hesabından İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin açıklama yaptı.

    "ASLA KABUL EDİLEMEZ"

    İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip ettiklerini belirten Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Fahrettin Altun dan İsrail in Mescid-i Aksa baskınına tepki #1

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