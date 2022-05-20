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    Fahrettin Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı'na PKK eleştirisi

    İsveç Dışişleri Bakanı'nın PKK'ya destek ile ilgili "dezenformasyon" açıklamasına yanıt veren Fahrettin Altun, "Gözümüzün içine bakarak yalan söylüyorsun" dedi.
    • 20.05.2022 - 15:07
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    Fahrettin Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı'na PKK eleştirisi

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınmamasına ilişkin tartışmalar sürerken, ülkelerin konuya ilişkin açıklamaları da sürüyor.

    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabı üzerinden PKK'yı 1984'te terör örgütü listesine aldıklarını açıkladı.

    Ancak o tarihten bu yana uygulamada PKK'ya terör örgütü sınıfı uygulamadıkları ifade edilen Linde'ye, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan cevap geldi.

    "Dürüstlük en iyi politikadır"

    Altun'un İsveç Dışişleri Bakanı'na verdiği İngilizce yanıtta "Bu, dezenformasyonla mücadele adına yapılan dezenformasyondur" dedi.

    Linde'ye "Dürüstlük en iyi politikadır" diyen Altun, İsveç'i Suriye'de YPG'yi desteklemekle de suçladı.

    Fahrettin Altun dan İsveç Dışişleri Bakanı na PKK eleştirisi #1

    "İsveç, Türkiye'de intihar saldırıları dahil saldırı düzenleyen teröristleri silahlandırıyor"

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları şöyledi:

    "Gözümüzün içine bakarak yalan söylemeye devam ediyorsun. Terör örgütü PKK'yı desteklemeye devam ediyorsun. İsveç, PKK'yı gerçekten terörist bir oluşum olarak görüyorsa, gereğini yapmalıdır. İsveç, PKK'nın propagandalarını, kaynak yaratma ve asker toplama çabalarını durdurmak için hiçbir çaba göstermiyor. İsveç, Türkiye'de intihar saldırıları dahil saldırı düzenleyen teröristleri silahlandırıyor."

    Fahrettin Altun dan İsveç Dışişleri Bakanı na PKK eleştirisi #2

    Fahrettin Altun dan İsveç Dışişleri Bakanı na PKK eleştirisi #3


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