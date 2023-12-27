Fahrettin Altun'dan Netanyahu'nun Erdoğan açıklamasına tepki Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı'nın soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişi olduğunu belirtti.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliama tepki gösterdi.

Erdoğan, "Hani Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Yok. Hitler, Netanyahu kadar zengin değildi. Netanyahu, Hitler'e göre daha zengin. Batı'dan alıyor destekleri, Amerika'dan her türlü destek geliyor ve bütün bu desteklerle 20 bini aşkın Gazzeliyi öldürdüler" şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Erdoğan'ın sözleri üzerine sosyal medya hesabından, "Kürtlere soykırım uygulayan, kendi yönetimine karşı çıkan gazetecileri hapse atma konusunda dünya rekorunu elinde bulunduran Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir. İsrail Silahlı Kuvvetleri, Erdoğan'ın övdüğü ve üst düzey yetkililerine ev sahipliği yaptığı, dünyanın en menfur ve zalim terör örgütü Hamas ile savaşan ve yok eden, dünyanın en ahlaklı ordusudur" paylaşımında bulundu.

Fahrettin Altun'dan Netanyahu'ya anladığı dilden cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına yanıt verdi.

Netanyahu'nun soykırımla ilgili konuşacak son kişi olduğunu belirten Altun, "İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir. Sivillere karşı işlediği savaş suçlarını, dünyaya nefsi müdafaa olarak yutturma konusunda ustalaşmıştır. Dünya onu durduramasa da tarih onu savaş suçlusu olarak yargılayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ahlaktan bahsedecek en son kişi İsrail Başbakanı Netanyahu'dur"

Türkiye'nin terörle mücadelesi hakkında konuşacak en son kişinin de Netanyahu olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti: