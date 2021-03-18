Fahrettin Koca'dan Devlet Bahçeli'ye tebrik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13. MHP Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Devlet Bahçeli'yi tebrik etti.

Devlet Bahçeli'yi tebrik etmek için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, şunları söyledi:

"MİLLİ VE KARARLI DURUŞU HER ZAMAN SERGİLEYEN BAHÇELİ BEYEFENDİ'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

"Devlete ancak milli bir şuurla ve kararlılıkla hizmet edilebilir. Bu milli ve kararlı duruşu her zaman segileyen Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi partisinin 13. Olağan Genel Kurultayında yeniden genel başkanlığa seçilmesi vesilesi ile tebrik ediyorum"