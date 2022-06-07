Fahrettin Koca'dan Ümit Özdağ'a: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez

Reyhanlı'da Türk doktor olmadığını iddia eden Ümit Özdağ'ın yanlış bilgisini düzelten Fahrettin Koca, bu kez Süleyman Soylu'yu hedef alan Zafer Partisi liderine sert tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, göçmen karşıtlığı üzerinden provokasyonlarına devam ediyor.

Özdağ son olarak Hatay'ın Rayhanlı ilçesindeki devlet hastanesinde, nöbetçi Türk doktor olmadığını ve nöbette 2 Suriyeli doktor olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

Yanlış bilgiği Fahrettin Koca düzeltti

Özdağ, "Türk insanının kendi ülkesinde 2. Sınıf olması sürecini yaşıyoruz. Arapları üstün insan, Arapçayı kutsal dil zanneden zihniyet Türk Milletine kendi ülkesinde mülteci olma hissini yaşatıyor.Herkes kendi vatanına dönecek. Kurulan iç savaş ve bölünme komplosunu Zafer Partisi bozacak." ifadelerini kullandı.

Paylaşımının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özdağ'ı arayarak işin aslını anlatıp yanlış bilgiyi düzeltmesini istedi.

Süleyman Soylu'yu hedef aldı

Özdağ ise bir paylaşım daha yaparak bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Özdağ, kendi tweet'ini alıntılayarak, "Sağlık Bakanı Sayın F.Koca beni arayarak acil serviste 4 doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye’de tıp eğitimi aldıklarını ifade etti. Kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik." dedi.

"Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez"

Koca bu kez cevap vermek için telefonu değil, paylaşım yapma yolunu seçti. Özdağ'ın tweet'ini alıntılayan Koca şu ifadelere yer verdi:

"Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!"