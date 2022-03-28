Faik Öztrak: 6 parti birlikteliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 6 partinin birliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlı olduğunu belirtti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Parti sözcüsü Faik Öztark, toplantı sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE'NİN YAPICI ROL OYNAMASI SON DERECE ÖNEMLİ"

Öztrak, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında yapıcı rol oynamasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Ama tek kişilik keyfi yönetim nedeniyle ülkemizin jeostratejik konumunun ve Montrö'nün sunduğu fırsatları kaçırma riski de var. Burada dış politikayı iç politikaya alet etmemek, soğukkanlı olmak ve devlet ciddiyeti gerekiyor." dedi.

Ramazan ayının Türkiye'de ve dünyada huzura, barışa ve refaha vesile olmasını dileyen Öztrak, "Ama hükümet ülkede huzur da bereket de bırakmadı. Yurttaşlarımızı öyle bir borç batağına sürükledi ki milletimiz nefes alamaz hale geldi. Son 1 yılda, kredisini ödeyemeyenlerin sayısı neredeyse dörde katlandı. Kredi kartını ödeyemeyenlerin sayısı da yüzde 162 arttı. Millet sadece bankalara değil, devlete olan vergi borçlarını da ödeyemiyor. Son 2 yıldır vergide tahsilat oranı dibe vurdu." diye konuştu.

"6 PARTİMİZİN YAPTIĞI GÜÇ BİRLİĞİ OTORİTER BİR YÖNETİMİ SANDIKTA YOLCU EDECEK"

Öztrak, kutuplaşmanın Türkiye'yi çok yorduğunu belirterek, "Toplumu en geniş yelpazede temsil eden 6 partimizin yaptığı güç birliği otoriter bir yönetimi sandıkta yolcu edecek. Bu dünya demokrasi tarihinde de mümtaz örneklerden biri olacak. Artık gün yaraları sarma, helalleşme, kucaklaşma ve uzlaşma günüdür. Kutuplaşmadan beslenen mevcut hükümet de artık gidici olduğunu idrak etti. Bulanık suda balık avlamaya uğraşıyor. Milletimizi en geniş şekilde temsil eden 6 partimiz, demokratik ilkelere dayanan birlikteliklerini uyum içerisinde götürmeye kararlıdır." ifadesini kullandı.