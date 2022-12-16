Faik Öztrak, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının siyaset mühendisliği senaryolarıyla belirlenmeyeceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük mahkumiyet kararının, "millet iradesine yönelik siyasi bir mühendislik girişimi" olduğunu ileri sürdü.

"Verilen mahkumiyet kararı, hukuki değildir"

Öztrak, şöyle devam etti:

"Şimdi bu davayı açan savcı, hakimin verdiği cezayı az bulmuş. Kararı istinaf mahkemesine götürmek için gerekçeli kararı ivedilikle talep etmiş. Bir de, 'ben izne çıkıyorum, kararı başsavcılığa gönderin' demiş. Hayırdır? Bu neyin telaşı, bu neyin acelesi? Çok açık söyleyelim. Verilen mahkumiyet kararı, hukuki değildir, vicdani değildir, ahlaki değildir. Bu, tamamen siyasi bir karardır. Dokunanın elini yakar."

Faik Öztrak: Aday 6'lı masada belirlenecek VİDEO



"Her şey ayan beyan ortadadır"

Davaya bakan ilk hakime dosyadan el çektirildiğini iddia eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Davaya seyyar bir hakim atanmış. Milletin iradesini gasbetme girişimi başlamış. Bu olayın nasıl başladığı belli. Atama İçişleri Bakanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ağır şekilde hakaret etmiş. Belediye başkanı da, bu hakarete bir cevabı olup olmadığı sorulduğunda, 'asıl ahmaklığın, 31 Mart'ta seçimin iptal edilmesi olduğu' cevabını vermiş. Yapılanı tarif etmiş.

Davaya atanan seyyar hakim bile, belediye başkanımızın sözlerinin muhatabının, YSK üyeleri olmadığını kabul etmiş. Bunları da avukatların ısrarı üzerine tutanağa geçirmek zorunda kalmış. Şimdi kanaati böyle olan bir hakimin, vermesi gereken karar nedir? Beraattir.

Ama bu kanaatin sahibi hakim, tıpkı İstanbul il başkanımıza yaptıkları gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında da, mahkumiyet kararı vermiş."

Öztrak, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Öztrak'a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararının cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalinin yükseldiği değerlendirmeleri soruldu.

"Aday 6'lı masada belirlenecek"

Öztrak soruya cevaben adayın 6'lı masada belirleneceğini söyledi.

Öztrak “Sürecin nasıl işleyeceği net. Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı, nerelerde yazıldığı beli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiçbir zaman belirlenmeyecektir.

Kural bellidir. Usul de bellidir. Cumhurbaşkanı adayımız altılı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararıyla belirlenecektir.

Altılı masanın adayı Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı adayı olacaktır.” dedi.