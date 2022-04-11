Faik Öztrak: Adayın ismi değil nitelikleri önemli

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen CHP'li Öztrak, cumhurbaşkanı adayı tartışmaları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığının sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"6 siyasi partinin genel başkanları ismi açıklayacak"

"Başından itibaren genel başkanlarımız ifade ediyor. Bugün adayın ismi değil hangi kriterlere sahip olacağı önemli. Bu nedenle de genel başkanlarımız bu konudaki düşüncelerini kamuoyuna duyuruyorlar. Bu aşamada bizim için adayın ismi değil adayın nitelikleri önemli. Vakti geldiğinde masanın etrafındaki 6 siyasi partinin genel başkanları, Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı seçilecek ismi açıklayacaklar."





DHA'nın haberine göre, Öztrak açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız ev fiyatlarına yetişemiyor. Karı koca çalışan bir aile için artık ev almak hayal oldu. Ankara’da 150 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 1 yılda 384 bin liradan 832 bin liraya çıkmış. İstanbul’da aynı 150 metrekarelik ev, geçen sene 740 bin liraymış. Bu sene 1 milyon 921 bin liraya çıkmış. Bunlar ortalama fiyatlar. Semtine ve evin yaşına göre bu rakamlar 3-4 kat daha da artıyor. Ülkemizi başka ülkelerin vatandaşlarına peşkeş çektiler. Orta sınıfı bitirdiler. Birliğimiz beraberliğimizi her gün biraz daha zayıflattılar.

"Her türlü tavizi veren bir yönetim var"

Bu ülkenin toprakları üstünde, bir gazeteci hunharca öldürüldü. Erdoğan o dönem çıktı, Suudi Arabistan yönetimine; 'Bunlar insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. Suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir' dedi. Davanın delilleri için de Suudi Arabistan’a, 'Gösteririz ama vermeyiz' dedi. Yetmedi, Suudi gazeteci Kaşıkçı’yı şehit ilan etti. Şimdi de 'şehit' dediği Kaşıkçı’nın dava dosyasını sümen altı etsinler, diye Suudi Arabistan’a iade etti. 'Büyük lokma ye, büyük söz söyleme' demişler. Meydanlarda dünyaya kafa tutarmış gibi yapan; ama sıkışınca başka ülkelere, her türlü tavizi veren bir yönetim var.

"Atatürk'ün içinde olduğu hiçbir hikaye bitmez"

Atama ulaştırma ve altyapı bakanına kamu-özel iş birliği soygunları rezaleti yetmiyor bir de çıkıyor 'Atatürk Havalimanı hikayesi bitti' diyor. Yerine Millet Bahçesi yapacaklarmış. Beyefendi İstanbul'a kar yağdığında İçişleri Bakanıyla beraber inebildikleri tek havalimanının Atatürk Havalimanı olduğunu ne çabuk unutmuş. Bu ülkede hikayesi biten birileri elbette var ama o, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan havaalanı değil sizsiniz. Atatürk'ün içinde olduğu hiçbir hikaye bitmez."