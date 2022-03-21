Faik Öztrak: Demirtaş'ın haksız yere içeride tutulduğu bir gerçektir

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tuncay Özkan'ın HDP'li Selahattin Demirtaş ile ilgili sözlerine ilişkin, "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Parti sözcüsü Öztark, toplantı sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"DEMİRTAŞ'IN HAKSIZ YERE TUTULDUĞU BİR GERÇEK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili "Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır” sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Demirtaş'ın haksız yere, siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir" dedi.

"CHP, HDP'YE KARŞI BİR MESAFE KOYACAK MI" SORUSUNU YANITLADI

Öztrak, "CHP terörle arasına mesafe koymadığı eleştirisi alan HDP'ye karşı bir mesafe koyacak mı?" sorusuna, "CHP'nin terörle arasında açık seçik ve net şekilde koymuş olduğu mesafeyi tartışmak kimsenin haddi değildir. Hele hele bir dönem Öcalan'la mektup arkadaşlığı yapan Cumhur İttifakı'nın veya Bekaa Vadisi'nde terör örgütüne karanfil dağıtan yandaşlarının bize kalkıp da mesafe öğretmesi hiç hadlerine değildir" diye yanıt verdi.