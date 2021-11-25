Faik Öztrak: Krizden çıkışı sağlayacak olan seçimdir

Ekonomik sorunların arkasındaki en önemli problemin güven olduğunu belirten CHP Parti Sözcüsü Öztrak, çıkışı sağlayacak olan tek seçeneğin seçim olduğunu söyledi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da aralarında bulunduğu CHP Ekonomi Masası heyeti, OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Öztrak, sanayicilerin sorunlarını dinlediklerini, Türkiye'nin iyi yöneltildiği takdirde ekonomide dünyanın ilk 10'una girebileceğini söyledi.

"KENDİ ŞİRKETLERİMİZİN YANINDA DURMALIYIZ"

Öztrak, "OSTİM'i gelip gezdiğim zaman şunu gördüm; dünyadaki bütün savunma sanayiine buradan her türlü parça üretiliyor. Kolay değil bu noktaya gelmek. Şimdi Türk Lirası'nı pul edip, bu değerleri başkalarına kaptırmamamız, kendi şirketlerimizin yanında, arkasında durmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"BUNLAR HEP DOĞRU HAREKETLERDİ"

Öztrak, 2018'den bu yana sürekli ekonomik anlamda tedbirler önerdiklerini belirterek, "Dediklerimizin çoğu yapılmadı. Yapılanların bir kısmına da baktığınız zaman; bunlar da büyük ölçüde hep seçimler yaklaştığında belli kesimlerin oylarını alabilmek için yapıldı. 'Asgari ücreti yükselt' dedik, seçim zamanı yükselttiler. 'Emeklilere ikramiye ver' dedik, seçim zamanı ikramiye verdiler. Bunlar, hep doğru hareketlerdi. Ama onun dışında söylediklerimizin hiçbirini yapmadılar.

"ÇIKIŞI SAĞLAYACAK OLAN SEÇİMDİR"

Bugün geldiğimiz yerde artık ne bu yönetime ne de bu yönetimin kadrolarına güven kalmamıştır. Onun için teknik olarak şunu söylüyoruz; artık yapılması gereken seçimdir. Seçim 'bu tür ekonomik krizlerde krizi daha ağırlaştırır' derler. Fakat bu krizin arkasındaki en önemli sorun güven olduğu için çıkışı sağlayacak olan seçimdir." diye konuştu.





