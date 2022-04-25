Petrol
99.47
-6.29%
Euro
15.82
-0.62%
Dolar
14.78
0.24%
Altın
900.77
-1.63%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
580.227
-1.41%
BTXN Coin
20.75
-19.10%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Faik Öztrak'tan 1915 olaylarıyla ilgili açıklama

    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu konu siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir. Siyasetçiler tarihçilerin işini yapmaya kalkarsa buradan husumetten başka bir şey çıkmaz" dedi.
    • 25.04.2022 - 18:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Faik Öztrak'tan 1915 olaylarıyla ilgili açıklama

    CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

    CHP'li Öztrak da toplantı esnasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    "Bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir"

    Öztrak, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifiyle ilgili, "Partimizin görüşü bellidir. Bizim duruşumuz şudur; bu konu siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir. Siyasetçiler tarihçilerin işini yapmaya kalkarsa buradan husumetten başka bir şey çıkmaz. Zaman husumetleri büyütme zamanı değil, ortak geleceği inşa zamanıdır" diye konuştu.

    Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti:

    "Tarımın ortaya çıktığı bu topraklarda yoksulluğu bıraktık artık açlığı konuşuyoruz. Çocuklarımız yetersiz beslenme nedeniyle gelişme sorunları yaşıyor. Bugün ülkemizde her 4 çocuktan birinin kilosu çok düşük. Her 5 kız çocuğundan 4'ü, her 4 erkek çocuktan 3'ü kansızlıkla karşı karşıya. Ülkemizde çocuklarda görülen kansızlık, Avrupa'nın 4 katı. Bir nesli göz göre göre kaybediyoruz. Allah aşkına kurduğunuz kasaba üniversitelerinde, işsizliği geciktirmekten başka ne yaptınız ? Ailelerimiz evlatlarını binbir emekle okutuyor; yemiyor yediriyor, giymiyor giydiriyor ama evladı üniversiteden mezun olup iş bulamıyor"

    Faik Öztrak tan 1915 olaylarıyla ilgili açıklama #1


    İlginizi Çekebilir

    TÜİK'te Başkan Yardımcılığına atama
    Ekonomi

    TÜİK'te Başkan Yardımcılığına atama

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Bodrum'da sezon açıldı: Sahiller doldu
    Yaşam

    Bodrum'da sezon açıldı: Sahiller doldu

    Görüş Bildir