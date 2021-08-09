Faik Öztrak'tan CHP'nin adayı Mehmet Şimşek iddiasına yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'CHP'nin 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı AK Parti'den eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek' iddiaları hakkında "Allah akıl fikir versin" dedi.

2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iken, Millet İttifakı'nda belirsizlik devam ediyor.

CHP'NİN ADAYI MEHMET ŞİMŞEK İDDİASI

Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili CNN Türk ekranlarında konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, "CHP yönetiminin teklif götürdüğü kişinin, AK Parti'den eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek" olduğunu iddia etmişti.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iddiayla ilgili açıklama yaptı.

"MANZARA AÇIK"

"İddianın ortaya atıldığı kanal CNN Türk." diyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bu soruyu soran kanallar ise neredeyse havuz medyasının tamamı. Manzara açık. Öyle görünüyor ki saraydan ellerine kendilerinin oynayacağı bir senaryo verilmiş.

Faik Öztrak'a Mehmet Şimşek sorusu VİDEO



"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN, BAŞKA BİR ŞEY SÖYLEMEYE GEREK YOK"

Bunun üzerinden yeni bir suni gündem harekatı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin, başka bir şey söylemeye gerek yok."

'CHP, Mehmet Şimşek'e adaylık teklifi götürdü' iddiası VİDEO ARŞİV

