Fatih Erbakan: Hangi partiden talep gelirse görüşürüz Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kutuplaşma, gerginlik ve çatışma yerine istişarenin daha faydalı olduğunu düşündüğünü ve bu kapsamda partilerden gelecek görüşme taleplerine olumlu baktıklarını söyledi.

AA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen aylık olağan il başkanları toplantısına katıldı.

Burada konuşan Erbakan, Şanlıurfa'da gerçekleştirdikleri, "Filistin İçin Kıyama Davet Mitingi"ni hatırlatarak, mitingle zulme karşı duruşlarını ortaya koyduklarını belirtti.

Bugün İstanbul'da yapılan D-8 Zirvesi'ni de önemsediklerini anlatarak Dışişleri Bakanlığına çağrıda bulunan Erbakan, bu toplantıda somut adımların ve yaptırımların karara bağlanması gerektiğini vurguladı.

"Milletimizin ses olmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin en önemli gündem maddesininin ekonomik sıkıntılar olduğuna işaret eden Erbakan, "Bizim de yurt gezilerinde gördüğümüz manzara, emekli, emekçi, dar gelirli, işçi, çiftçi, köylü ve hatta sanayiciler ve esnaf da bu sıcak paraya dayalı yüksek faize, borca dayalı ekonomi modeli nedeniyle çok büyük bir sıkıntı içerisindeler. Bunları dile getirmemizi talep ediyorlar. Biz tarihe not düşmeye ve milletimizin ses olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erbakan, darbe dönemleri dışında ilk defa bu kadar yüksek enflasyon dönemine ulaşıldığını vurgulayarak, Türkiye'nin tarihin en yüksek enflasyon sıralamasında, Avrupa birincisi, dünyada ise üçüncü sırada olduğunu savundu.

"Asgari ücretin en az 25 bin lira seviyesine çekilmesi lazım"

Fatih Erbakan, emeklilerin bayram ikramiyesinin en az bir maaş tutarına yükseltilmesi ya da 10 bin lira olması talebinin karşılanması gerektiğini vurguladı.

Erbakan, "Temmuz'da asgari ücretin en az 25 bin lira seviyesine çekilmesi lazım, en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım." dedi.

"Bir talep olursa tabii ki biz de görüşürüz"

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme daveti olursa kabul edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

Biz, her zaman siyasetin centilmen bir şekilde, nezaket kuralları içerisinde yapılması, bunun bir savaş olmadığı görüşümüzü ifade ediyoruz. Partimizi kurduğumuz gün itibariyle hep söylediğimiz, siyasete zarafet ve nezaket getireceğiz diyoruz.



Bu nedenle kutuplaşma, gerginlik ve çatışma yerine istişarenin, müzakerenin, diyaloğun faydalı olacağı görüşüne sahibiz. Bizimle ilgili de herhangi bir partiden veya iktidar kanadından bir talep olursa tabii ki biz de görüşürüz, fikirlerimizi ifade ederiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)